Il Shin Stone zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Il Shin Stone hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,27 KRW. Im Vorjahresviertel waren 6,99 KRW je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 14,27 Milliarden KRW, gegenüber 15,37 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at