Il Sung Construction hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Il Sung Construction hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,00 KRW je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Il Sung Construction in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 84,65 Milliarden KRW im Vergleich zu 114,09 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at