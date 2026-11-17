Il Sung Construction hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 10,00 KRW gegenüber -11,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,06 Prozent auf 91,99 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 110,90 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at