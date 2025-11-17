Il Sung Construction veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Il Sung Construction veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Il Sung Construction ein EPS von -32,000 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 110,90 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at