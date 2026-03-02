|
02.03.2026 06:31:29
Il Sung Construction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Il Sung Construction hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Il Sung Construction hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59,19 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1091,000 KRW je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 112,54 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 3,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Il Sung Construction 116,27 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 59,94 KRW gegenüber -1084,000 KRW je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 9,53 Prozent auf 452,67 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte Il Sung Construction 500,38 Milliarden KRW umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
