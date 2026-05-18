Il Sung Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Il Sung Pharmaceutical hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Il Sung Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 220,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 226,00 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 16,71 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Il Sung Pharmaceutical 16,62 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at