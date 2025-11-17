|
17.11.2025 06:31:29
Il Sung Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Il Sung Pharmaceutical lud am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 50,00 KRW gegenüber 1411,00 KRW im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,87 Prozent auf 16,76 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,02 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
