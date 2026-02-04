Il Sung Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Il Sung Pharmaceutical hat am 03.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 270,59 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Il Sung Pharmaceutical noch ein Gewinn pro Aktie von 669,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Il Sung Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,65 Milliarden KRW im Vergleich zu 16,87 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 102,07 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte Il Sung Pharmaceutical 1921,00 KRW je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 69,02 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 64,29 Milliarden KRW.

