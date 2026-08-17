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17.08.2026 06:31:29
Il Sung Pharmaceutical präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Il Sung Pharmaceutical hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Il Sung Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 30,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -605,000 KRW je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 17,09 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,26 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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