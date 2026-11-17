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17.11.2026 06:31:28
Il Sung Pharmaceutical: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Il Sung Pharmaceutical hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 283,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Il Sung Pharmaceutical 50,00 KRW je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Il Sung Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,46 Milliarden KRW im Vergleich zu 16,76 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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