Il Yang Pharmaceutical: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Il Yang Pharmaceutical veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 340,73 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Il Yang Pharmaceutical 192,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,73 Milliarden KRW – ein Plus von 823,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Il Yang Pharmaceutical 8,52 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 301,93 KRW gegenüber 557,00 KRW im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Il Yang Pharmaceutical 272,24 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 268,86 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at