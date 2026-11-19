Il Yang Pharmaceutical hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Il Yang Pharmaceutical hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 203,57 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 405,00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 80,30 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Il Yang Pharmaceutical einen Umsatz von 68,83 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at