04.02.2026 06:31:28
Il Yang Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Il Yang Pharmaceutical lud am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Il Yang Pharmaceutical vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 340,73 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 191,52 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Il Yang Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 823,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78,73 Milliarden KRW im Vergleich zu 8,52 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 301,93 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren 557,14 KRW je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Il Yang Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 272,24 Milliarden KRW im Vergleich zu 268,86 Milliarden KRW im Vorjahr.
