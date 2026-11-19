Il Yang Pharmaceutical hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 197,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 458,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Il Yang Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,30 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 68,83 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at