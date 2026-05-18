Il Yang Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Il Yang Pharmaceutical lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 996,58 KRW gegenüber 190,99 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Il Yang Pharmaceutical im vergangenen Quartal 65,07 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Il Yang Pharmaceutical 61,98 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at