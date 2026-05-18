Il Yang Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Il Yang Pharmaceutical lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 970,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Il Yang Pharmaceutical 190,00 KRW je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Il Yang Pharmaceutical im vergangenen Quartal 65,07 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Il Yang Pharmaceutical 61,98 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at