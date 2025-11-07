ILDONG PHARM: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

ILDONG PHARM hat am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 708,19 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -286,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 145,46 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 155,95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at