ILDONG PHARM präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ILDONG PHARM ließ sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ILDONG PHARM die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 123,30 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 746,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 150,96 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ILDONG PHARM 145,46 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at