ILDONG PHARM stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ILDONG PHARM veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 261,36 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 37,00 KRW je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat ILDONG PHARM mit einem Umsatz von insgesamt 142,00 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 135,98 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,43 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at