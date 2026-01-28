ILDONG PHARM: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ILDONG PHARM hat am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 104,24 KRW. Im Vorjahresviertel hatte ILDONG PHARM 268,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

ILDONG PHARM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 147,02 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 155,74 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 749,92 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten -164,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 566,93 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 614,94 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1486,50 KRW und einen Umsatz von 591,60 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at