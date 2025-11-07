Ildong Pharmaceutical: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ildong Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 89,60 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -662,000 KRW je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 150,37 Milliarden KRW – eine Minderung von 9,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 166,57 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at