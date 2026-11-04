Ildong Pharmaceutical mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ildong Pharmaceutical hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 182,32 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren 87,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 150,51 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 157,77 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at