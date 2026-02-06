Ildong Pharmaceutical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ildong Pharmaceutical ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ildong Pharmaceutical die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2443,89 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6719,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ildong Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 153,83 Milliarden KRW im Vergleich zu 166,34 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1721,48 KRW beziffert, während im Vorjahr 5582,00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ildong Pharmaceutical mit einem Umsatz von insgesamt 590,89 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 657,57 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um -10,14 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at