Ildong Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ildong Pharmaceutical hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 123,31 KRW gegenüber -421,000 KRW im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ildong Pharmaceutical in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,59 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 148,88 Milliarden KRW im Vergleich zu 149,76 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at