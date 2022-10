ildverarbeitungsspezialist Basler erhöht Umsatzprognose nach gutem Quartal

AHRENSBURG (dpa-AFX) - Der Bildverarbeitungsspezialist Basler rechnet im laufenden Jahr mit noch mehr Umsatz als bisher. Aufgrund der positiven Entwicklung im dritten Quartal solle 2022 nun ein Erlös zwischen 262 und 270 Millionen Euro erwirtschaftet werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am späten Mittwochnachmittag in Ahrensburg mit. Bislang waren die Manager noch von einer Spanne von 235 bis 265 Millionen Euro ausgegangen. Die Marge zum Vorsteuerergebnis (EBT) soll nun bei zehn bis zwölf Prozent liegen - also am unteren Ende der Spanne einen Prozentpunkt höher als bislang. Die Aktie legte daraufhin um sechs Prozent zu.

In den Monaten Juli bis September steigerte der Basler-Konzern auf Basis vorläufiger Ergebnisse den Umsatz um die Hälfte auf 74,4 Millionen Euro. Zeitgleich sprang das Vorsteuerergebnis von 3,7 Millionen Euro auf 9,5 Millionen Euro. Zur Begründung hieß es, die Nachfrage habe "erwartungsgemäß weiter zugenommen". Die endgültigen Zahlen will Basler am 3. November veröffentlichen./ngu/he