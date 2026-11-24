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24.11.2026 06:31:29
Iledor Exploration: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Iledor Exploration hat am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,2 Millionen CAD – ein Plus von 61,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iledor Exploration 7,6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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