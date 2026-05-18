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18.05.2026 06:31:29
ILJIN: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
ILJIN hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 404,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 289,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 572,90 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 13,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 505,60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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