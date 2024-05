ILJIN DIAMOND: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

ILJIN DIAMOND ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ILJIN DIAMOND die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 212,19 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ILJIN DIAMOND noch ein Gewinn pro Aktie von 272,62 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 28,68 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 32,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ILJIN DIAMOND 42,30 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at