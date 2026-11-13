ILJIN DIAMOND hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

ILJIN DIAMOND hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 121,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 85,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ILJIN DIAMOND 52,31 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,58 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at