ILJIN DIAMOND vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ILJIN DIAMOND hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 286,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 99,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 58,91 Prozent auf 47,76 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 30,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at