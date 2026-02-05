|
ILJIN DIAMOND: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
ILJIN DIAMOND hat am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 33,14 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 388,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46,02 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 45,76 Milliarden KRW.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 412,25 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 908,00 KRW erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 162,39 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 157,05 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
