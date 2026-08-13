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13.08.2026 06:31:29
ILJIN DIAMOND zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ILJIN DIAMOND hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 553,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 195,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 55,10 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,99 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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