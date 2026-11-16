Iljin Display öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Iljin Display gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 31,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iljin Display -54,000 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 8,02 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 41,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iljin Display 13,77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at