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18.05.2026 06:31:29
Iljin Display präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Iljin Display hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 11,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -25,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,79 Milliarden KRW – eine Minderung von 45,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21,82 Milliarden KRW eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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