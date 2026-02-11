11.02.2026 06:31:28

Iljin Display: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Iljin Display lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,69 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,86 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 80,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iljin Display 20,17 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 127,550 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 110,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Iljin Display hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 57,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 89,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich schwächer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt schließt am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigten sich am Donnerstag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen