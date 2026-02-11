Iljin Display: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Iljin Display lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,69 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 3,86 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 80,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Iljin Display 20,17 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 127,550 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 110,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Iljin Display hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 57,88 Milliarden KRW abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 89,16 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

