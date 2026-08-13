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13.08.2026 06:31:29
ILJIN ELECTRIC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ILJIN ELECTRIC präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 1048,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ILJIN ELECTRIC 551,00 KRW je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ILJIN ELECTRIC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 637,38 Milliarden KRW im Vergleich zu 522,82 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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