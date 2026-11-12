ILJIN ELECTRIC legte Quartalsergebnis vor

ILJIN ELECTRIC ließ sich am 11.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ILJIN ELECTRIC die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1079,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 579,00 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 637,60 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ILJIN ELECTRIC einen Umsatz von 450,15 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at