ILJIN ELECTRIC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ILJIN ELECTRIC äußerte sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

ILJIN ELECTRIC hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 641,19 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 188,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 614,15 Milliarden KRW – ein Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ILJIN ELECTRIC 470,84 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2249,82 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 983,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 29,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2 044,55 Milliarden KRW, während im Vorjahr 1 577,25 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 2159,67 KRW je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 1 973,00 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at