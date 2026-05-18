18.05.2026 06:31:29

ILJIN ELECTRIC vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

ILJIN ELECTRIC hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 753,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ILJIN ELECTRIC noch ein Gewinn pro Aktie von 480,00 KRW in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat ILJIN ELECTRIC mit einem Umsatz von insgesamt 506,13 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 457,43 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 10,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at

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