17.11.2025 06:31:29
ILJIN hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
ILJIN hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 346,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ILJIN ein EPS von 45,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 517,27 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 387,49 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
