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18.05.2026 06:31:29
ILJIN HYSOLUS öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ILJIN HYSOLUS hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -13,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ILJIN HYSOLUS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 148,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,12 Milliarden KRW im Vergleich zu 10,91 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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