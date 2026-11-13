ILJIN HYSOLUS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ILJIN HYSOLUS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 18,00 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -56,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,02 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 21,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,16 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at