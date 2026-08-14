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14.08.2026 06:31:29
ILJIN HYSOLUS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
ILJIN HYSOLUS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 27,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ILJIN HYSOLUS -13,000 KRW je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat ILJIN HYSOLUS im vergangenen Quartal 25,88 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 41,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILJIN HYSOLUS 18,33 Milliarden KRW umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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