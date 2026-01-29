ILJIN HYSOLUS verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ILJIN HYSOLUS veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 25,91 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ILJIN HYSOLUS noch ein Gewinn pro Aktie von 17,00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,32 Prozent auf 24,19 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,97 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 56,790 KRW ausgewiesen. Im Vorjahr waren 50,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,88 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,58 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 79,30 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at