ILJIN MATERIALS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

ILJIN MATERIALS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1331,03 KRW, nach -484,000 KRW im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat ILJIN MATERIALS mit einem Umsatz von insgesamt 289,70 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 101,59 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at