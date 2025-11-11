ILJIN MATERIALS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ILJIN MATERIALS hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 485,05 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 97,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat ILJIN MATERIALS 143,70 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 32,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 211,45 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Verlust je Aktie von 462,200 KRW prognostiziert, während sie den Umsatz bei 188,77 Milliarden KRW gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at