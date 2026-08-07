ILJIN MATERIALS stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ILJIN MATERIALS veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 391,48 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -921,000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 194,20 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 204,95 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at