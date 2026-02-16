ILJIN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ILJIN hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1058,89 KRW gegenüber 50,00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat ILJIN im vergangenen Quartal 679,84 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILJIN 533,58 Milliarden KRW umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1827,94 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 491,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2 282,72 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 800,02 Milliarden KRW in den Büchern standen.

