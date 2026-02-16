|
16.02.2026 06:31:31
ILJIN präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ILJIN hat sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1058,89 KRW gegenüber 50,00 KRW im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat ILJIN im vergangenen Quartal 679,84 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILJIN 533,58 Milliarden KRW umsetzen können.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 1827,94 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 491,00 KRW je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2 282,72 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 800,02 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.