ILJIN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ILJIN ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ILJIN die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ILJIN vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1170,00 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 217,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat ILJIN im vergangenen Quartal 714,37 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ILJIN 580,01 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at