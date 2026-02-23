|
23.02.2026 06:31:29
Ilkka-Yhtymae: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Ilkka-Yhtymae hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 9,7 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 32,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,180 EUR. Im letzten Jahr hatte Ilkka-Yhtymae einen Gewinn von 0,240 EUR je Aktie eingefahren.
Mit einem Umsatz von 37,80 Millionen EUR, gegenüber 53,93 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 29,91 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!