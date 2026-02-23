23.02.2026 06:31:29

Ilkka-Yhtymae: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Ilkka-Yhtymae hat am 20.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 9,7 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 32,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14,3 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,180 EUR. Im letzten Jahr hatte Ilkka-Yhtymae einen Gewinn von 0,240 EUR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 37,80 Millionen EUR, gegenüber 53,93 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 29,91 Prozent präsentiert.

